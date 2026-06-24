Son Mühür- Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğine düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kaldı.

İngiltere bu sonuçla ilginç bir istatistiğe imza atrak, 2020'den bu yana katıldığı son 4 büyük turnuvada, gruptaki ikinci maçlarının hepsinde berabere kalmış oldu.



Gana'nın penaltı beklediği bir pozisyonda devam kararı verilmesi spor kamuoyunda tartılma yaratırken golsüz sona eren karşılaşmanın ardından ilk iki sıradaki İngiltere ve Gana, puanlarını 4'e çıkardı.

Coğrafi olarak bir ilk...



Karşılaşmanın yeşil sahanın dışında da ayrı bir anlamı vardı. İngiliz araştırmacı Lain Cameron bu ilginç ayrıntıya dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cameron,

''İngiltere - Gana maçı, Dünya Kupası grup aşamasının her iki ülkenin başkentlerinin de Tam Boylam üzerinde yer aldığı tek maçtır.



İngiltere'nin Londra'sı var, tam boylamın sabitlendiği yer. Gana'nın Akra'sı var, sıfır derece boylam çizgisi üzerinde yer alan tek diğer dünya başkenti'' bilgi notunu paylaştı.

Lain Cameron'un paylaşımı 1.5 milyon görüntülenmeyle dünya spor kamuoyunun gündemine girdiğini gözler önüne serdi.