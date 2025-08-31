Son Mühür- Gazze yerel sağlık yetkilileri, İsrail'in Pazar günü açtığı ateş ve saldırılarda en az 30 kişinin öldüğünü, bunlardan 13'ünün Gazze Şeridi'nin merkezindeki bir yardım merkezinin yakınlarından yiyecek almaya çalışırken, en az ikisinin ise Gazze Şehri'ndeki bir evde hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail’in Cumartesi günü Gazze Şehri'nin merkezindeki bir konut binasına düzenlenen saldırıda beşi çocuk olmak üzere en az 15 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Netanyahu, Pazar günü İsrail güçlerinin Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldığını doğruladı ancak hükümet toplantısının başında cumartesi günü düzenlenen saldırının sonucunun henüz bilinmediğini söyledi.

İsrail ordusundan uyarı...

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, Netanyahu kükümetini saldırının Hamas'ın Gazze'de hâlâ elinde tuttuğu rehineleri tehlikeye attığı konusunda uyardığı belirtiliyor.

Hamas’ın elinde 20’si sağ, 48 rehine olduğu tahmin ediliyor.