Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağışları, ülke genelinde büyük bir felakete yol açtı. Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi’nin (NDMA) verilerine göre, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 275’i çocuk olmak üzere 1006’ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 1063’e ulaştı.

En fazla can kaybı Khyber Pakhtunkhwa’da

Muson mevsiminin başlangıcından bu yana yaşanan ani seller, ev çökmeleri ve toprak kaymaları özellikle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yıkıcı oldu. Bölgede 504 kişi hayatını kaybetti ve can kayıplarının yarısından fazlası bu eyalette gerçekleşti.

Milyonlarca kişi etkilendi

NDMA’nın açıkladığı bilgilere göre, afetlerden 3 milyondan fazla kişi doğrudan etkilendi. Binlerce aile barınma ve yaşam mücadelesi verirken, yardım kuruluşları bölgeye destek sağlamaya devam ediyor.

12 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü

Ülke genelinde 12 bin 569 ev tamamen yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bunun yanı sıra 6 bin 509 hayvan telef oldu, tarımsal alanlarda ciddi kayıplar yaşandı. Ulaşım ve altyapı da büyük zarar gördü; toplamda 239 köprü yıkıldı.

Yardım çalışmaları sürüyor

Pakistanlı yetkililer, selden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarının sürdüğünü, barınma, gıda ve sağlık desteğinin öncelikli ihtiyaçlar arasında yer aldığını vurguladı. Uzmanlar, muson mevsiminin devam etmesi nedeniyle riskin halen yüksek olduğunu ve can kayıplarının artmasından endişe edildiğini belirtiyor.