Sınır hattında günlerdir süren çatışmaların ardından, Pakistan ve Afganistan yönetimleri geçici ateşkes kararı aldı. Tarafların 48 saat boyunca saldırılara ara vereceği açıklandı.

Taliban’ın talebi üzerine ateşkes sağlandı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’daki Taliban yönetiminin isteği üzerine iki ülke arasında geçici ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Açıklamaya göre, ateşkes bugün yerel saatle 18.00’de yürürlüğe girdi. Taraflar, bu süre zarfında sınır hattındaki gerginliğin düşürülmesi ve kalıcı bir çözüm için diplomatik temasları artırma konusunda mutabakata vardı. Bakanlık açıklamasında, “Bu 48 saat boyunca iki taraf da sınırdaki karmaşık durumun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik dürüst çaba sarf edecek” ifadeleri kullanıldı.

Pakistan ordusu Kabil ve Kandahar’ı hedef aldı

Ateşkes kararından kısa süre önce Afganistan’ın Kabil ve Kandahar vilayetlerinde art arda patlama sesleri duyuldu. Pakistan ordusu, bu saldırıların kendi birlikleri tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada, Taliban’ın sınır bölgelerinde yürüttüğü “saldırgan faaliyetlere misilleme” olarak Kabil ve Kandahar’daki bazı askeri merkezlerin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taliban’a ait sığınak ve mevziler hassas operasyonlarla imha edilmiştir. Kandahar bölgesindeki 4. tabur ile 6. sınır güvenlik tugayı tamamen etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarda çok sayıda Taliban mensubu ile yabancı savaşçı öldürülmüştür.”

Pakistan ordusu, saldırıların sivillere zarar vermemesi için hedeflerin “titizlikle seçildiğini” savundu.

Belucistan’da 20 Taliban askeri öldürüldü

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan bir başka açıklamada, Belucistan eyaletinde çıkan çatışmalarda 20 Taliban askerinin öldürüldüğü bildirildi. ISPR’in açıklamasında, “Taliban unsurları sabah saatlerinde dört ayrı noktada eş zamanlı saldırılar düzenlemiştir. Pakistan ordusu bu saldırıları başarıyla püskürtmüştür” ifadeleri yer aldı. Sınır hattında zaman zaman yaşanan bu tür çatışmalar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde gerginliğe neden olmaya devam ediyor.

Afganistan’dan “Kabil vurulmadı” açıklaması

Afganistan yönetimi ise Pakistan’ın başkent Kabil’i hedef aldığı yönündeki iddiaları reddetti. Taliban Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, patlama seslerinin yakıt yüklü bir tankerin infilak etmesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Sözcülük, Pakistan’ın Kabil üzerinde herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmediğini savunarak, “Gerçek dışı haberlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin zedelenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gözler diplomatik temaslarda

48 saatlik geçici ateşkesin ardından tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor. Uzmanlar, Pakistan ve Afganistan arasında süregelen sınır güvenliği, militan geçişleri ve egemenlik ihlalleri konularının uzun vadeli barışın önündeki en büyük engeller olduğunu vurguluyor.