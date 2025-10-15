Esenyurt’ta evine giderken saldırıya uğrayan gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tutuklanan iki saldırganın ardından bir kişi daha gözaltına alındı.

Saldırıya uğradı

Gazeteci, belgeselci ve aktivist Hakan Tosun, 11 Ekim akşamı Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde evine yürüdüğü sırada iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, saldırganlar A.M. (18) ve A.Ş. (24), Tosun’u darbederek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tosun’u Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

2 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi

Saldırı sonrası ağır yaralanan Hakan Tosun, hastanede iki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından Tosun’un cenazesi bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Cenaze töreni yarın Nurtepe Cemevi’nde

Hakan Tosun için yarın saat 13.00’te Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Tosun, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanacak. Meslektaşları ve yakın dostları, Tosun’un toplumsal konulara duyarlı gazetecilik anlayışıyla unutulmayacağını ifade etti.