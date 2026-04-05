Son Mühür- Son günlerde kamuoyu önünde görünmeyen Donald Trump hakkında ortaya atılan iddialar, özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

ABD basınında da yer bulan söylentilerde, Trump’ın Washington’daki askeri bir hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Gözlerden uzak kalması spekülasyonları artırdı

Trump’ın en son çarşamba akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının ardından kamuoyu karşısına çıkmaması dikkat çekti. Bu durum, “sağlık sorunu mu yaşıyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Özellikle hafta sonu planlarında yaşanan değişiklikler de iddiaları güçlendirdi. Geleneksel olarak Paskalya dönemini Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde geçiren Trump’ın bu kez Washington’da kalmayı tercih etmesi, kulislerde farklı yorumlara neden oldu.

Ayrıca Beyaz Saray’ın cumartesi günkü resmi programını erken saatlerde sonlandırması ve Trump’ın gün içinde herhangi bir etkinlikte yer almaması, söylentilerin daha da büyümesine yol açtı.

Beyaz Saray’dan net yalanlama

Artan iddialar sonrası Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Cheung, Trump’ın görevine aktif şekilde devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Başkan Trump kadar Amerikan halkı için çalışan bir lider olmamıştır. Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis’te çalışmalarını sürdürmektedir.”