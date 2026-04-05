Son Mühür- Yılmaz Özdil'in direksiyonuna geçmesinin ardından CHP yönetimiyle Sözcü medya grubu arasında soğuk yeller esmeye devam ediyor.

Gazetedeki köşe yazılarında ve Sözcü Tv'de Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik eleştirileriyle dikkati çeken Özdil'in, “Papa’nın Müslüman olma ihtimali, Özgür Özel’in CHP’yi başarıya götürme ihtimalinden fazladır.” sözleri bardağı taşırdı.

Kahvehane sohbeti olur...



Yılmaz Özdil'in açıklamalarının kabul edilemez olduğuna işaret eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,

"Sen hem o televizyonlardan hani muhalif kalan televizyonlardan birinde önemli saatleri tutacaksın hem de işin gücün Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak olacak.

Şimdi bir gazetecinin söyleyeceği laf mıdır bu;

'Papa'nın Müslüman olması kadar ihtimali var ancak bunun' diye... Bu senin subjektif gözlemin kardeşim. Böyle olabilir, sen böyle düşünebilirsin ama bunun ifade edilmesi gazetecilik değildir. Bu bir kahve sohbetidir, kahvede de arkadaşlarınla bunu konuşabilirsin." hatırlatmasında bulundu.