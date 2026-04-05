İran ve Batı arasındaki gerilimin zirveye tırmandığı bu dönemde, Tahran cephesinden psikolojik harp dengelerini değiştirecek kritik bir çıkış geldi.

Tahran’dan stratejik gözdağı: "Büyük bir sürpriz yolda"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile olan yakınlığıyla tanınan Fars Haber Ajansı’na konuşan kimliği belirsiz üst düzey bir güvenlik kaynağı, Tahran yönetiminin savunma ve saldırı doktrininde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Operasyonel süreçlerin önceden belirlenmiş titiz bir plan dahilinde yürütüldüğünü ifade eden yetkili, hedef listesinin çoktan netleştiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’e yönelik doğrudan bir uyarıda bulunan yetkili, "Washington ve Siyonist rejim için hazırladığımız çok büyük bir sürprizimiz var. Bu hamlenin gerçekleşmesi sadece an meselesi," ifadelerini kullanarak bölgedeki tansiyonu bir üst perdeye taşıdı.

Asimetrik savaşta yeni dönem: Yıpratma stratejisi

İranlı yetkilinin açıklamalarında dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de sahadaki mücadele yöntemi oldu. ABD’nin İran’ın kritik altyapı tesislerine yönelik savurduğu saldırı tehditlerini "gülünç" ve "ciddiyetten uzak" olarak tanımlayan kaynak, bu tür söylemlerin aslında Amerikan askeri operasyonlarının sahadaki başarısızlığını örtbas etme çabası olduğunu ileri sürdü. Batı’nın "hızlı, temiz ve kolay sonuç odaklı" saldırı modellerinin çöktüğünü savunan yetkili, İran’ın asimetrik harp yeteneklerine dikkat çekti. "Düşmanı zamana yayarak nasıl yıpratacağımızı ve enerjisini nasıl tüketeceğimizi geçmiş tecrübelerimizle çok iyi öğrendik," diyerek Tahran’ın uzun vadeli bir direnç stratejisi izleyeceğinin sinyallerini verdi.

Bölgesel dengeler ve hedef odaklı planlama

Haberin detaylarında, İran’ın sadece mevcut saldırılara yanıt vermekle kalmayacağı, aynı zamanda proaktif bir askeri ajanda yürüttüğü bilgisi paylaşıldı. Güvenlik yetkilisine göre, Tahran’ın elindeki "hedef listesi" sadece askeri unsurlarla sınırlı değil; stratejik ve siyasi sonuç doğuracak noktaları da kapsıyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığının ve İsrail’in savunma mekanizmalarının bu yeni plan karşısında nasıl bir sınav vereceği ise merak konusu. Tahran kanadından gelen bu özgüvenli açıklamalar, bölgedeki vekalet savaşlarının ve doğrudan çatışma risklerinin önümüzdeki süreçte çok daha komplike bir hal alacağını gösteriyor.

