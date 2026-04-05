Karabük’ün sakin sokaklarından biri, sıra dışı bir "tebliğ" yöntemi ve beraberinde gelen güvenlik müdahalesiyle hareketli saatler yaşadı. Bayır Mahalle Bağlar Sokak üzerinde yer alan bir ikametin çatısında ve bahçe çitlerinde kafa karıştırıcı ifadelerin yer aldığını fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden emniyet güçleri ve zabıta ekipleri, 61 yaşındaki M.D.’nin yaşadığı evin adeta bir yazı tahtasına dönüştürüldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerde yapının dış cephesine ve çatısına "Mesih", "İsa", "66", "35" ve "Peygamber" gibi dikkat çekici ibarelerin nakşedildiği görüldü.

Ekipler müdahale etti: Yazılar boyayla kapatıldı

Olay yerine ulaşan denetim ekipleri, ikamet sahibi M.D. ile iletişime geçerek toplumda merak ve tedirginlik uyandıran bu yazıların kaldırılmasını talep etti. Diyalog sürecinde şahsın bu talebe direnç göstererek tepki vermesi üzerine, kamu düzenini korumak amacıyla müdahale kararı alındı. Zabıta ekiplerinin gözetiminde, mülkün çeşitli noktalarına yazılan sembol ve kelimeler boya yardımıyla silinerek görüntü kirliliği ve kafa karışıklığına son verildi. Olayın ardından polis ekipleri, bölgedeki huzuru sağlamak adına kapsamlı bir inceleme süreci başlattı.

"Mesihlik" iddiası ve ilahi tebliğ savunması

Kendisine Allah tarafından özel bir görev verildiğini iddia eden M.D., basın mensuplarına ve yetkililere yaptığı açıklamalarda şaşırtıcı iddialarda bulundu. Erzurum'un İspir ilçesinde geçmişte yaşandığını ileri sürdüğü bir hadisenin ardından ailesinin sistematik bir takip altına alındığını savunan M.D., kendisini "beklenen kişi" olarak tanımladı. Yaklaşık 5 ila 8 yıl öncesinde Mesih olduğuna dair kanaatinin kesinleştiğini ifade eden şahıs, farklı inanç gruplarının yüzyıllardır beklediği kurtarıcının bizzat kendisi olduğunu ileri sürerek, yürüttüğü faaliyetleri bir "aydınlatma çabası" olarak nitelendirdi.

Kalemle cihat vurgusu ve toplumsal algı

M.D., çevresindeki insanlardan olumsuz bir tepki almadığını, aksine bazı kişilerin kendisini takdir ettiğini iddia ederek savunmasını sürdürdü. Yaptığı "cihat" çağrılarının yanlış anlaşıldığını dile getiren 61 yaşındaki şahıs, mücadelesinin fiziksel bir şiddet barındırmadığını, asıl büyük savaşın kalemle ve sözle verilmesi gerektiğini savundu. Çocukluk yıllarından itibaren ailesinin bir kuşatma altında olduğu hissiyatıyla büyüdüğünü aktaran M.D.’nin bu sıra dışı iddiaları ve evine yazdığı yazılar, adli merciler tarafından mercek altına alındı. Olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.