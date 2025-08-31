Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin’in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması açısından dikkat çekti.

“Sıcak ve verimli bir görüşme”

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Şerif, Erdoğan ile temaslarını şu ifadelerle aktardı:

“Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tiencin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında çok sıcak ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Pakistan-Türkiye ilişkilerindeki artan ivmeyi gözden geçirdik, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık.”

Filistin için ortak kararlılık

Başbakan Şerif, Türkiye ve Pakistan’ın Filistin meselesinde ortak bir duruş sergilediğini vurguladı. Şerif, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Filistin için birlik olma, bölgede barış, istikrar ve refah için birlikte çalışma konusundaki kararlılığımızı yineledik.”

Sel felaketi sonrası dayanışma

Şerif ayrıca, son dönemde yaşanan sel felaketi sonrasında Türkiye’nin gösterdiği ilgi ve desteğe de değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti:

“Sel felaketinin ardından Pakistan’a gösterdiği ilgi ve dayanışma için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnetlerimi sundum.”

İkili ilişkilerde artan ivme

Pakistan ve Türkiye arasında son yıllarda savunma, ekonomi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendiğine dikkat çekilirken, Tiencin’deki bu görüşmenin ilişkilerin daha da ileriye taşınması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.