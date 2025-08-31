İsrail, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırısında Ebu Ubeyde’nin hedef alınarak öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan istihbarat vurgusu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, operasyonun istihbarat birimlerinin koordinasyonu ile gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, iç istihbarat servisi Shin Bet ile askeri istihbaratın yürüttüğü çalışmalar sonucu Ebu Ubeyde’nin saklandığı yerin belirlendiği ve saldırının bu bilgilere dayanarak yapıldığı kaydedildi.

“Propaganda politikalarını yöneten isimdi”

Ordu kaynakları, Ebu Ubeyde’nin yalnızca sözcülük görevi yürütmediğini, aynı zamanda Hamas’ın propaganda stratejilerini belirleyen en üst düzey figürlerden biri olduğunu iddia etti. İsrail, bu operasyonla Hamas’ın medya ve iletişim ağlarına ciddi bir darbe vurulduğunu savunuyor.

Hamas’tan resmi açıklama gelmedi

İsrail’in iddiasına rağmen, Hamas tarafından henüz Ebu Ubeyde’nin akıbetine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Örgütün sessizliği, bölgede belirsizliği artırırken, gözler Hamas’ın yapacağı olası açıklamaya çevrildi.

Bölgedeki tansiyon yükseliyor

Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğü iddiası, İsrail ile Hamas arasındaki gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilir. Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar ve hava saldırılarının insani krizi derinleştirdiği bilinirken, bu gelişmenin yeni bir dönüm noktası olup olmayacağı uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.