Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, sınır hattında kanlı bir saldırı meydana geldi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde bir askeri kampa bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bomba yüklü araç kampın duvarına çarptı

Pakistan güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre, silahlı bir grup terörist askeri kampı hedef aldı. Saldırganlardan biri, bomba yüklü aracı kampın duvarına çarparak patlattı. Patlamanın ardından iki teröristin kampa sızmaya çalıştığı, ancak askerler tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Başbakan Şerif: “Altı terörist etkisiz hale getirildi”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayın ardından yaptığı açıklamada güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Saldırıda altı terörist etkisiz hale getirildi. Ülkemizi hedef alan bu saldırılar kararlılığımızı zayıflatmayacak” ifadelerini kullandı. Şerif, terörle mücadelede Pakistan ordusunun kararlılığını vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı

Patlamanın ardından Pakistan ordusundan resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi. Ancak Pakistan hükümeti, olaydan Pakistan Talibanı (Tehreek-e-Taliban Pakistan – TTP) örgütünü sorumlu tuttu. Son dönemde sınır hattında artan saldırıların TTP bağlantılı unsurlar tarafından organize edildiği iddia ediliyor.

Pakistan ordusundan misilleme operasyonu

Saldırının hemen ardından Pakistan ordusu bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ordudan yapılan açıklamada, son iki gün içerisinde Afganistan’daki Taliban yönetiminin desteklediği 108 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pakistan yönetimi, Afgan hükümetine “ülke topraklarının terör saldırılarında kullanılmasına izin verilmemesi” çağrısını yineledi.

Sınır hattında tansiyon yükseliyor

Pakistan-Afganistan sınırında son aylarda artan saldırılar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri de geriyor. İslamabad yönetimi, Afganistan’daki Taliban hükümetinin TTP unsurlarına destek verdiğini öne sürerken, Kabil yönetimi bu iddiaları reddediyor. Uzmanlar, bölgedeki istikrarsızlığın hem güvenlik hem de insani kriz riskini derinleştirdiğine dikkat çekiyor.