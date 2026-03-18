Son Mühür - Sosyal medyada “sosyal deney” adıyla kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaştıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, “Testo Taylan” olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız Kocaeli’nde, Y.H. ve U.U. ise İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iki kişi dün, T.Ö.D. ise bugün tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformlarında büyük tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmede “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı videolar ve ilgili hesaplardan paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz davranışlarını normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

''Kadınlara yönelik tacizi normalleştirme...''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, paylaşımların toplum nezdinde kadınları aşağılayan ve müstehcen nitelik taşıyan davranışlar içerdiği belirtildi. İçeriklerin genel ahlakı zedeleyebilecek düzeyde olduğu, geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik saldırgan tutumların sıradanlaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ile “Müstehcenlik” suçlamalarıyla içerik üreticileri Y.H. ve U.U. İstanbul’da, videoyu kendi hesabından paylaşarak yaygınlaşmasına neden olduğu belirtilen “Testo Taylan” olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ise Kocaeli’nde gözaltına alındı. İstanbul’daki adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Testo Taylan ve 2 kişi tutuklandı,

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye çıkarılan içerik üreticileri Y.H. ve U.U., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Testo Taylan” olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız T.Ö.D. ise bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.