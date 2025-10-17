Son Mühür - Ünlü moda markası Mango’nun kurucusu Isak Andic’in, 14 Aralık 2024’te İspanya’da dağ yürüyüşü sırasında yaklaşık 100 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Andic’in oğlu Jonathan Andic, artık soruşturmada “şüpheli” olarak yer alıyor.

Tutarsız polis ifadeleri...

Başlangıçta ölüm olayı bir “kaza” olarak değerlendirilmişti. Ancak adli incelemelerde elde edilen bulgular ve Jonathan Andic’in polis ifadelerindeki çelişkiler, savcılığın cinayet ihtimalini yeniden gündeme almasına neden oldu. İspanyol basınında El País ve La Vanguardia’nın haberlerine göre, 44 yaşındaki Jonathan artık tanık değil, resmî olarak şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edildi. Polis kaynakları, Jonathan’ın olay anına ilişkin beyanlarının tutarsız olduğunu ve toplanan delillerle örtüşmediğini belirtti. Öte yandan, Isak Andic’in uzun süredir birlikte olduğu profesyonel golfçü Estefania Knuth’un ifadesinde, baba-oğul arasında ciddi bir gerginlik yaşandığını ima eden ifadeler dikkat çekti. Jonathan Andic’in şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmesinin ardından Andic ailesi, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Isak Andic kimdir?

1953 yılında İstanbul’da doğan Isak Andic, Sefarad Yahudisi kökenli bir ailenin mensubuydu. Eğitim hayatına Robert Kolej’de devam ederken, genç yaşta ailevi sebeplerle İspanya’ya göç etti. 1984 yılında kurduğu Mango markası, kısa sürede 120'den fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir moda devine dönüştü. Forbes verilerine göre Andic’in kişisel serveti yaklaşık 4,5 milyar euro seviyesindeydi.