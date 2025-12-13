Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan sürücüye uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, doktorların çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaparken olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Şevki Sinan Can Kimdir?

Kazada hayatını kaybeden Şevki Sinan Can, 21 yaşında genç bir motosiklet sürücüsüydü. Muğla'da yaşayan Can, çevresinde sevilen bir isim olarak biliniyordu. Kullandığı 48 ATH 517 plakalı motosikletle geçirdiği kaza, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta gelen ani ölümü, Muğla yerel basınında ve sosyal medyada büyük üzüntüyle karşılandı.

Şevki Sinan Can'ın cenaze programı ve defin işlemleriyle ilgili detayların, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından duyurulacağı öğrenildi.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Emniyet birimlerinin ilk tespitlerine ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza, Menteşe ilçesindeki Sanayi Kavşağı'nda sabah saatlerinde yaşandı. Şevki Sinan Can yönetimindeki motosiklet, aynı istikamette seyreden bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yola savruldu.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yetkililer, sürücüleri takip mesafesi ve hız kuralları konusunda bir kez daha uyardı.