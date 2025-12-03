Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, Temmuz ayında Instagram hesabından "Seni seviyorum" notuyla Ece Kırtanır ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşım, rap müziğin popüler isminin daha önce özel hayatını gizli tutma eğilimine ters düşerek büyük yankı uyandırdı. Kırtanır, bu ilişkiyle birlikte magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin inişli çıkışlı ilişkisini yakından izliyor.

Ece Kırtanır Kimdir Nereli Kaç Yaşında?

Ece Kırtanır, sosyal medyada moda, güzellik ve günlük yaşam içerikleri üreten bir influencer olarak biliniyor. Kariyerine ağırlıklı olarak dijital platformlarda devam eden Kırtanır, markalarla sponsorlu iş birlikleri yaparak gelir elde ediyor. Henüz profesyonel bir iş hayatına başlamamış olsa da, genç yaşta geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Kırtanır'ın memleketi hakkında net bir bilgi bulunmuyor. İstanbul’da yaşadığı ve eğitim gördüğü belirtiliyor. Yeditepe Üniversitesi’nde öğrenci olduğu biliniyor, ancak bölüm detayı kamuoyuna yansımadı. Görsel iletişim veya medya alanında eğitim aldığı tahmin ediliyor, zira bu alan sosyal medya kariyeriyle uyumlu görünüyor.

Yaşı konusunda da kesin bir veri yok. Sosyal medya kullanıcıları ve haber kaynakları, Kırtanır’ın 20’li yaşlarının başında olduğunu öngörüyor. Yakın arkadaşları Danla Biliç ve Ala Tokel’in 1994-1995 doğumlu olması, Kırtanır’ın da benzer bir yaş aralığında olabileceğini düşündürüyor. Bazı tahminler 30-31 yaşını işaret etse de, bu spekülatif kalıyor.

Ece Kırtanır Mesleği ve Sosyal Medya Kariyeri

Ece Kırtanır, influencer olarak moda ve güzellik odaklı içerikler paylaşıyor. Instagram hesabında sarışın imajı ve tarzıyla öne çıkıyor, TikTok’ta ise eğlenceli videolarla genç kitleyi hedefliyor. Takipçi sayısı hızla artıyor, bu da markaların ilgisini çekiyor.

Kırtanır’ın kariyeri, sosyal medya ekosisteminde etkili bir grupta yer almasıyla şekilleniyor. Danla Biliç ile üvey kardeş olduğu iddiaları dolaşıyor, ancak bu henüz doğrulanmadı. Fiziksel benzerlikleri ve ortak paylaşımları, söylentileri besliyor. Kırtanır, bu bağlantılarla dijital dünyada daha görünür hale geliyor.

Üniversite eğitimini sürdürürken, Kırtanır’ın sponsorlu içerikleri ön planda tutuyor. Lvbel C5 ile ilişkisi, kariyerine ekstra bir ivme kattı. Çiftin paylaşımları, hem müzik hem de influencer dünyasında etkileşim yaratıyor.

Lvbel C5 ile İlişkisi ve Magazin Gündemi

Lvbel C5 ve Ece Kırtanır, 2023 yılında ilişkilerini ilk kez duyurdu. Çiftin aşkı, sosyal medya üzerinden romantik karelerle pekiştiriliyor. Lvbel C5’in şarkılarında bahsettiği "sarışın kadın" teması, Kırtanır ile örtüşüyor ve hayranlar arasında yorumlara yol açıyor.

İlişki, zaman zaman küs ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Temmuz ayındaki paylaşım, Lvbel C5’in tahliyesinden sonra lüks yaşamı ve özel hayatıyla ilgili ilgiyi artırdı. Kırtanır, bu süreçte magazin haberlerinin odak noktası oldu.

Sosyal medya fenomenleri arasında yükselen Kırtanır, Lvbel C5 ile olan bağı sayesinde daha geniş kitlelere ulaşıyor. Çiftin geleceği, takipçileri tarafından merak ediliyor. Kırtanır’ın bireysel kariyeri ise influencerlık üzerinden devam ediyor.