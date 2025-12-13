İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma, iş ve medya dünyasından tanınmış isimlerin tutuklanmasıyla gündeme oturdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Mustafa Manaz oldu. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Manaz hakkında tutuklama kararı verildi.

Olay, kamuoyunda "uyuşturucu operasyonu" olarak yankı buldu ve soruşturmanın detayları basına yansıdı. Mustafa Manaz ile birlikte, aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu diğer şüphelilerin adli süreçleri yakından takip ediliyor. Operasyonun, teknik takip ve bazı dijital materyallerin incelenmesi sonucu derinleştirildiği belirtildi.

Mustafa Manaz Kimdir?

Mustafa Manaz, iş dünyasında özellikle lojistik alanındaki yatırımlarıyla tanınan bir girişimci olarak biliniyor. 1980'li yılların ortasında İstanbul'da doğan Manaz, eğitim hayatını da bu şehirde şekillendirdi. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra ticarete atıldı.

Kariyerinde kurucusu olduğu Network Global Lojistik A.Ş. ile sektörde yer edindi. Şirketi aracılığıyla uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetleri veren Manaz, iş dünyasında aktif bir profil çizdi. Ancak son dönemde adı ticari başarılarından ziyade adli makamların yürüttüğü soruşturma ile anıldı.

Neden Tutuklandı?

Mustafa Manaz'ın tutuklanmasına giden süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve yer temin etmek" suçlamalarıyla başlattığı soruşturma ile başladı. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Manaz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Manaz, buradaki sorgusunda suçlamalarla ilgili savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve isnat edilen suçun niteliğini göz önünde bulundurarak Mustafa Manaz'ın tutuklanmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, şüphelilerin dijital materyallerindeki incelemeler ve teknik takip verilerine dayandığı ifade edildi.