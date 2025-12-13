İzleyiciler, ölümcül bir kalp hastalığıyla mücadele eden Yasemin'in hikayesinde, onu hem koruyan hem de psikolojik bir çıkmaza sürükleyen Tufan karakterine hayat veren oyuncuyu mercek altına aldı. Performansıyla eleştirmenlerden not alan Burak Can Aras, kariyerindeki bu yeni rolle geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı. Peki, Jasmine dizisinin Tufan'ı Burak Can Aras kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı?

Burak Can Aras Kimdir?

Tiyatro ve dizi oyuncusu Burak Can Aras, 29 Kasım 1997 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Aras, henüz ortaokul öğrencisiyken Duru Tiyatro bünyesinde temel oyunculuk eğitimi aldı. Lise eğitimini sanat üzerine şekillendiren oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Akademik kariyerine 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde devam etmek istese de aynı yıl okuldan ayrılma kararı aldı. Daha sonra yeteneğini geliştirmek için Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) Akademi Konservatuvarı’na girdi ve buradan birincilikle mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sadri Alışık Çolpan İlhan Tiyatrosu’nun profesyonel kadrosuna dahil oldu ve "Esaretin Bedeli" gibi önemli oyunlarda sahne alarak tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı.

Kariyeri ve Rol Aldığı Yapımlar

Burak Can Aras, kamera önü oyunculuğuna 2013 yılında "Merhamet" dizisiyle adım attı. Bu projenin ardından çeşitli dizi ve filmlerde rol alarak tecrübe kazandı. Özellikle "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisindeki performansı ve 2024 yapımı "Güneşi Söndürmem Gerek" filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

Genç oyuncu ayrıca "Duy Beni", "Bir Sevdadır" (Dilaver karakteri) ve "Barış Akarsu: Merhaba" gibi yapımlarda da boy gösterdi. 2025 yılında ise HBO Max projesi olan "Jasmine" dizisindeki Tufan karakteriyle kariyerinde farklı bir viraja girdi. Aras, 28 yaşında ve aslen Karslı olup yaşamını İstanbul’da sürdürüyor.