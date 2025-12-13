Kanal yönetimi tarafından alınan kararla programın adı "Pazar Gezmesi" olarak güncellendi ve sunucu koltuğuna deneyimli magazin muhabiri Asiye Acar oturdu. Programdaki bu görev değişimi, Evrim Akın hakkında çıkan iddiaların ardından gerçekleşti. Kanal D’nin başarılı muhabirlerinden biri olan ve uzun yıllardır sektörde yer alan Asiye Acar, Pazar günleri izleyiciyle buluşacak. Acar, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin evlerine konuk olarak özel röportajlara imza atacak.

Asiye Acar Kimdir?

Ekranların yeni yüzü Asiye Acar, 1980 yılında dünyaya geldi ve aslen Kastamonuludur. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşında olan Acar, medya kariyerine genç yaşlarda başladı ve 20 yılı aşkın süredir televizyonculuk sektöründe aktif olarak görev aldı. Kariyeri boyunca hem kamera önünde hem de kamera arkasında edindiği tecrübelerle tanındı.

Acar, özellikle Kanal D bünyesindeki "Magazin D" programında yaptığı özel haberler ve röportajlarla dikkat çekti. Magazin D Haber Müdürü olarak görev yapan Acar, sektördeki güçlü bağlantıları ve samimi röportaj tarzıyla biliniyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve bekar olduğu bilinen Asiye Acar, "Pazar Gezmesi" programıyla kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Pazar Gezmesi Formatı ve Yayın Saati

Kanal D’nin pazar klasiği olmaya aday programı "Pazar Gezmesi", ünlü isimlerin kapılarını izleyicilere açmaya devam edecek. Asiye Acar’ın sunumuyla ekrana gelecek olan yapımda, ünlülerin ev dekorasyonlarından gardıroplarına, mutfak sırlarından özel hayatlarına kadar pek çok detay konuşulacak.

Program, her hafta Pazar günü saat 12.45’te izleyici karşısına çıkacak. İlk bölümlerde hangi ünlü isimlerin konuk olacağı ve formatta ne gibi yeniliklerin yer alacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.