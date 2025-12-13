Acı haberin ardından Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları resmi bir taziye mesajı yayımlayarak, Özen’in kuruma verdiği emeğin altını çizdi. Mesajda, Özen'in sadece bir yönetici değil, aynı zamanda vizyonuyla tiyatronun temellerini atan bir sanatçı olduğu vurgulandı. Cenaze töreni ve defin işlemlerine dair detayların ise ailesi tarafından daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Hilmi Özen Kimdir?

Kıbrıs Türk tiyatro tarihinin kilometre taşlarından biri olan Hilmi Özen, 1944 yılında dünyaya geldi. Sahne sanatlarına olan tutkusu onu Türkiye’ye yönlendirdi ve tiyatro eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Akademik eğitimini tamamladıktan sonra edindiği bilgi ve tecrübeyi memleketine aktarmak üzere adaya dönüş yaptı.

Özen, sanat hayatı boyunca sadece oyunculukla sınırlı kalmadı; yönetmenlik ve idarecilik vasıflarıyla da öne çıktı. Disiplinli çalışma tarzı ve tiyatro sanatına olan bağlılığı, onu genç yaşta Kıbrıs Türk kültür sanat hayatının belirleyici figürlerinden biri haline getirdi.

23 Yıllık Kesintisiz Hizmet ve Kurucu Müdürlük

Hilmi Özen’in kariyerindeki en önemli dönem, 1960'lı yıllarda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kuruluş sürecinde aldığı aktif rollerle başladı. Kurumun profesyonel bir yapıya kavuşması için yoğun çaba sarf etti. Bu çabaların bir sonucu olarak, 1967 yılında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın ilk müdürü olarak atandı.

Özen, 1967 yılından 1990 yılına kadar tam 23 yıl boyunca bu görevi aralıksız sürdürdü. Müdürlüğü döneminde sayısız oyunun sahneye konulmasına öncülük etti, hem baş yönetmen hem de oyuncu olarak sahne tozunu yuttu. Onun dönemi, Kıbrıs’ta tiyatro kültürünün yerleşmesi ve kurumsallaşması açısından "altın yıllar" olarak nitelendirildi. Emekliliğinin ardından da sanat dünyasıyla bağını koparmayan Özen, tecrübeleriyle genç nesillere yol göstermeye devam etti.