Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan yazar Ergün Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çerçioğlu suç duyurusunda bulundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, avukatları aracılığıyla yazar Ergün Poyraz hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu’nun başvurusunda, Poyraz’ın sosyal medya hesabından evinin fotoğraflarını paylaştığı ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Polis evinde gözaltına aldı

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Poyraz’ı sabah saatlerinde Aydın’ın Çakırbeyli Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Poyraz, gözaltına alındığı sırada sosyal medya hesabından “Şu an evimden beni gözaltına aldılar. Emniyete götürülüyorum. Ve beni ne için gözaltına aldıklarını da söylemiyorlar” paylaşımı yaptı.

“Kişisel verileri hukuka aykırı yayımlamak” suçlaması

Polis, Poyraz hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek ve yaymak” suçlamasıyla işlem başlattı. Emniyetteki sorgusunun ardından Poyraz, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Adliyeye çıkarılan yazar Ergün Poyraz, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Poyraz, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.