Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı tahliye sürecine karşı Kuşadası Belediyesi’nin açtığı dava sonuç verdi. Mahkeme, tahliye işlemini durdurdu.

Tahliye talebi 3 Ekim için bildirilmişti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi’nin çözüm merkezi olarak kullandığı Güvercin Masa ve Kentli Hizmet Servisi’nin bulunduğu zemin kat için geçtiğimiz günlerde tahliye süreci başlatmıştı.

Kuşadası Kaymakamlığı, belediyeye gönderdiği resmi yazıda 286 metrekarelik alanın 3 Ekim tarihine kadar boşaltılmasını talep etti.

Kuşadası Belediyesi mahkemeye başvurdu

Kararın ardından harekete geçen Kuşadası Belediyesi, sürecin iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Belediye yönetimi, söz konusu tahliye kararının hukuksuz olduğunu belirterek yargıya taşıdı.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptıkları itirazın mahkeme tarafından kabul edildiğini açıkladı. Mahkeme, tahliye kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Başkan Günel, “3 Ekim’de tahliye işlemi gerçekleşmeyecek, şimdilik ertelendi. Yargıya olan güvenimiz tam. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

“Gerekirse çadır kurar hizmet ederiz”

Başkan Günel, halkın hizmet almasının engellenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce de söylediğim gibi gerekirse çadır kurar, Kuşadası halkına hizmet etmeyi sürdürürüz. Bu konuda kararlıyız.”

Hukuki süreç devam ediyor

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası tahliye işlemi askıya alınırken, davanın esasına ilişkin sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kuşadası Belediyesi, hukuki mücadeleyi sürdüreceğini belirtiyor.