Türkiye’nin lokomotif sanayi kuruluşları arasında yer alan Jantsa, “2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket” listesine girerek başarısını bir kez daha kanıtladı. Kentin önde gelen dev sanayi kuruluşlarından olan Jantsa ile birlikte toplam 7 Aydınlı firmanın listede yer alması, kente ayrı bir gurur yaşattı.

Jantsa’nın katma değeri ekonomiye güç katıyor

Yarım asırlık tecrübesiyle otomotiv sektörüne jant üretimi gerçekleştiren Jantsa, inovasyona dayalı yatırımları sayesinde ulusal ve uluslararası pazarda büyümesini sürdürüyor. Ar-Ge’ye verdiği önemle dikkat çeken şirket, Aydın’ın üretim gücünün sembollerinden biri haline gelmiş durumda.

AYSO Başkanı Maraş: “Sanayimizin yenilikçi ruhu güçleniyor”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Aydınlı şirketlerin başarısının kent için büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Maraş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Turkishtime Dergisi tarafından açıklanan ‘2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket’ listesinde AYSO ailemizden 7 üyemiz yer aldı. Bu tablo, sanayimizin yenilikçi ruhunu ve geleceğe dönük vizyonunu en güzel şekilde yansıtıyor. Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemize değer katan, yeni iş fırsatları oluşturan ve sanayimizin gelişimine katkı sağlayan tüm üyelerimizi gönülden kutluyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha yenilikçi ve daha üretken bir sanayi için çalışmaya devam edeceğiz.”