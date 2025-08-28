Aydın’ın Kuşadası ilçesi, 30 farklı ilden 158 sporcunun katılım göstereceği Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Şampiyona, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Şampiyona Açılışı

Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nın açılış töreni, 29 Ağustos Cuma günü saat 13.00’te Kuşadası Spor Salonu’nda yapılacak.

Üç Gün Sürecek Mücadele

Şampiyona, üç gün boyunca veteran sporcuların farklı yaş kategorilerinde kıyasıya mücadele edeceği karşılaşmalara sahne olacak. Katılımcılar, deneyimlerini ve yeteneklerini sergileyecek.

İl Müdürü Sporculara Başarı Diledi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, şampiyona öncesinde tüm sporculara başarılar dileyerek organizasyonun fair-play ruhu ile geçmesini temenni etti.