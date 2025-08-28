Aydın Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kentin farklı ilçelerinde düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde organize edilen program kapsamında vatandaşlar konserler ve gösterilerle bayram coşkusunu birlikte yaşayacak.

Etkinlik programı

Kutlamalar 29 Ağustos Cuma günü Buharkent Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Saat 21.30’da sahne alacak Bilal Sonses, sevilen şarkılarını Aydınlılar için seslendirecek.

30 Ağustos Cumartesi günü ise Zafer Bayramı coşkusu Efeler Atatürk Kent Meydanı’na taşınacak. Saat 21.30’da sahneye çıkacak Hakan Altun, Aydınlılara unutulmaz bir konser verecek.

Etkinlikler 31 Ağustos Pazar günü İncirliova Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Saat 21.30’da başlayacak final konserinde Ümit Besen ve Pamela aynı sahneyi paylaşacak.

Çerçioğlu: “Zafer ruhunu birlikte kutlayacağız”

Tüm Aydınlıları kutlamalara davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve azminin simgesidir. Zafer ruhunu hep birlikte kutlayacak, etkinliklerimizle bu coşkuyu paylaşacağız.”