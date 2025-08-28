Son Mühür- CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yapılan ilk anket, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. AREA Araştırma’nın 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği ölçümde, katılımcıların yüzde 60,8’i Çerçioğlu’nun kararını yanlış bulduğunu ifade etti. Nefes Gazetesi'ne göre bu hamleyi doğru bulanların oranı yüzde 31,2 olurken, görüş bildirmeyenlerin oranı yüzde 8 olarak kaydedildi.

Ne olmuştu?

Çerçioğlu, 14 Ağustos Perşembe günü düzenlenen AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü programında rozet takarak resmen AK Parti’ye katılmıştı. Aynı törende Çerçioğlu’nun yanı sıra 8 belediye başkanı daha partiye geçti.

“Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğim”

Programda konuşan Çerçioğlu, siyasi yaşamına AK Parti çatısı altında devam edeceğini vurguladı. Açıklamasında, “Bugün hakkımda bazı iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan hiçbir zaman korkmadım, alnım ak, başım dik. Benim tek derdim ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu ayrıca, Aydın’ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istediğini dile getirdi.