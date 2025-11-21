Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri, Söke’nin Bağarası Mahallesi’nde 300 metrelik yeni yağmursuyu hattı çalışmasını hızla sürdürüyor. 1 milyon 750 bin TL’lik yatırım kısa sürede tamamlanarak bölgenin altyapı kapasitesini artıracak.

Bağarası’nda 300 metrelik yeni hat çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), altyapı yatırımlarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Söke’nin Bağarası Mahallesi’nde yeni yağmursuyu hattı inşa ediliyor.

Çalışma kapsamında 300 metre uzunluğunda betonarme boru döşenerek bölgenin yağmursuyu drenaj kapasitesi artırılıyor. Toplam maliyeti 1 milyon 750 bin TL olan yatırımın kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Çerçioğlu: “17 ilçede çalışmalarımız sürecek”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, altyapı yatırımlarının kent genelinde eş zamanlı olarak devam ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Güzel Aydınımızın dört bir yanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam edeceğiz.”