Aydın merkezli yürütülen operasyonla çökertilen ve sağlıklı kişilerin yerine “joker” kişileri hastanelere göndererek sahte engelli raporlarıyla erken emeklilik sağlayan çete, Türkiye’de emeklilik sistemindeki güvenlik açıklarını gözler önüne serdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020-2023 yılları arasında erken emeklilik hakkı elde eden yaklaşık bin 500 kişinin dosyalarını yeniden incelemeye aldı.

Haksız emeklilikler tespit edildi

SGK tarafından başlatılan incelemeler sonucunda Aydın’da sahte raporlarla erken emeklilik alan yaklaşık 800 kişinin emeklilikleri iptal edildi. Söz konusu kişilere bugüne kadar ödenen maaşların geri tahsili için yasal süreçler başlatıldı. Kurum yetkilileri, yeniden açılan dosyaların farklı hastanelerde yeniden muayeneye sevk edildiğini bildirdi.

Çetenin çökertilmesi ve operasyon detayları

2023 yılında Aydın ve Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla çete üyeleri gözaltına alınmıştı. Çetenin, sağlıklı bireylerin yerine “joker” kişileri göndererek usulsüz heyet raporları düzenlediği ve böylece erken emeklilik sağladığı ortaya çıkmıştı.

İncelemeler genişliyor

SGK yetkilileri, sahte raporlarla emeklilik alan kişilere yönelik incelemelerin devam edeceğini ve benzer yöntemlerle haksız kazanç elde eden diğer bireylerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kurum, bu kapsamda yeni denetim mekanizmaları ile sahte evrak kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor.