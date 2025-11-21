Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir meskende, sobadan kaynaklandığı belirlenen bir yangın paniğe yol açtı. İsabeyli Çayı mevkiinde gerçekleşen olayda, binanın zemin katında çıkan alevlere ilk müdahaleyi yapan ev sahibi yaralandı.

Ev sahibi yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, dairede sobadan çıkan yangını fark eden ev sahibi C.A., hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yangının büyümesini önlemek amacıyla itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar kendi imkanlarını kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalışan C.A., bu sırada yüzünden yaralandı. İhbarın ardından kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, hızla yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi.

Yaralı ev sahibi hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı

İtfaiye birimlerinin etkili ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanan ev sahibi C.A.'ya ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Alevler tamamen söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri tarafından binada soğutma çalışmaları titizlikle tamamlandı. Soğutma işlemlerinin ardından, yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuyla ilgili detaylı bir inceleme ve araştırma başlatıldı.