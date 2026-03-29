Ankara’da 28 Ekim 2021’de yaşanan olayda, Emel ve Ömer Sümer çiftinin kızları Merve Sena Sümer (10), soğuk algınlığı ve öksürük şikayetiyle özel bir çocuk kliniğine götürüldü.

İddiaya göre burada görevli doktor tarafından yapılan antibiyotik iğnesinin ardından küçük çocuk aniden fenalaştı.

Alerjik reaksiyon geçiren Merve Sena’nın solunumu durdu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Ancak bu süreçte beynine yeterli oksijen gitmediği için yüzde 98 oranında engelli kaldı ve yatağa bağımlı hale geldi.

Aileden “ihmal” iddiası

Anne Emel Sümer, ilk müdahalenin yetersiz olduğunu öne sürerek, klinikte gerekli acil uygulamaların yapılmadığını iddia etti.

Sümer, “Adrenalin ve alerji iğnesi yapılması gerekiyordu ancak yapılmadı. Çocuğumuz gözümüzün önünde kötüleşti. Müdahale edemeyince 112’yi aradılar” dedi.

Aile, olayın ardından klinik sahibi ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.

4,5 yıldır iddianame hazırlanmadı

Olaya ilişkin başlatılan ceza soruşturmasının aradan geçen 4,5 yıla rağmen tamamlanmaması dikkat çekti. Aile, hukuki sürecin ilerlememesine tepki göstererek adalet çağrısında bulundu.

Ankara 2’nci Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada bugüne kadar 12 duruşma yapılırken, doktor ve klinik sahibi savunma yaptı, sağlık personelinin ise tanık olarak ifadeleri alındı. Ancak ceza davasında henüz iddianame hazırlanmadığı belirtildi.

“Kızım yatağa bağımlı büyüdü”

Anne Sümer, yaşadıkları sürecin hem psikolojik hem de ekonomik açıdan yıpratıcı olduğunu dile getirerek, “Kızım konuşan, yürüyen, okula giden bir çocuktu.

Şimdi yüzde 98 engelli ve yatağa bağlı. 5 yaşındaydı, şimdi 10 yaşında ve yatağa bağlı büyüdü. Hayalleri yarım kaldı” ifadelerini kullandı.

Küçük kızın uzun süre yoğun bakımda kaldığı, farklı hastanelerde tedavisinin sürdüğü ve halen bakım sürecinin devam ettiği öğrenildi.

112 ekibinden çarpıcı ifadeler

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinde görevli personelin ifadeleri de dosyaya girdi. Sağlık görevlisi, kliniğe ulaştıklarında çocuğa aktif bir müdahale yapılmadığını öne sürerek, damar yolunun açılmadığını fark ettiklerini belirtti.

Aynı personel, kalbin durması üzerine kalp masajı yaptıklarını ve gerekli acil müdahaleleri uyguladıklarını ifade etti. Ayrıca entübasyon işleminin neden yapılmadığını doktora sorduklarını da beyan etti.

Doktordan “ihmal yok” savunması

Klinikte görevli doktor ise suçlamaları reddetti. Küçük hastanın bebekliğinden bu yana aynı klinikte takip edildiğini belirten doktor, olayda herhangi bir ihmal ya da kusur bulunmadığını savundu.

112 ekibinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren doktor, gerekli tüm müdahalelerin ekip gelmeden önce yapıldığını iddia etti.