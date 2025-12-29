Son Mühür/ Beste Temel - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Türkiye ekonomisinin 2025 performansını ve 2026 beklentilerini değerlendirdi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, 2025 yılında Türkiye ekonomisinin yüksek enflasyon, sıkı para politikaları, finansmana erişim zorlukları ve artan maliyet baskılarıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Özhelvacı, buna karşın üretim, ihracat ve yapısal reform odaklı bir dönüşüm arayışının da güç kazandığını belirtti. Büyümenin niteliği ve kalıcılığının 2025’in temel sınav alanlarından biri olduğunu vurgulayan Özhelvacı, verimlilik artışının sınırlı kalmasının, öngörülebilirlik sorunlarının ve gelir eşitsizliklerinin ekonomi yönetimi açısından öne çıkan başlıklar olduğunu kaydetti.

Dört temel yapısal sorun

Türkiye ekonomisinin temel yapısal sorunlarını dört başlıkta değerlendiren Özhelvacı, verimlilik odaklı üretimin yetersizliğine, teknoloji seviyesi orta ligde sıkışmış üretim yapısına, kurumsal kapasite eksikliğine ve artan eşitsizlikler ile bölgesel dengesizliklere dikkat çekti.

Öngörülebilir, şeffaf ve uzun vadeli karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özhelvacı, büyümenin toplumun tüm kesimlerine yayılmadığı sürece kalıcı olmayacağını ifade etti.

“Büyüme topluma dokunursa anlamlıdır”

Büyümenin yalnızca makro göstergelerle değil, toplumsal refah üzerindeki etkileriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özhelvacı, bölgesel uçurumların kapatılmasının, nitelikli istihdamın artırılmasının ve adil rekabet ortamının sağlanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

2026 için dönüşüm eşiği vurgusu

2026 yılının Türkiye ekonomisi açısından bir dönüşüm eşiği olacağını ifade eden Özhelvacı, kurumsal reformlar, verimlilik odaklı yatırımlar ile yeşil ve dijital dönüşümün uygulama aşamasına geçmesinin belirleyici olacağını kaydetti.

Bu kapsamda Ar-Ge, nitelikli iş gücü ve üretim modernizasyonunun desteklenmesi gerektiğini belirten Özhelvacı, hukuki güvenliğin, öngörülebilir regülasyonların ve piyasa özerkliğinin yeniden inşa edilmesinin önemine dikkat çekti. Yeni ekonomi anlayışında temiz enerji, veri, teknoloji ve sürdürülebilirliğin iş dünyasının ana gündemi olması gerektiğini vurguladı.

EGİAD’dan iş dünyasına mesaj

EGİAD’ın iş dünyasında edilgen değil, etken bir rol üstlendiğini ifade eden Özhelvacı, ikinci yüzyılın birlikte hareket eden, değer yaratan ve geleceği tasarlayan bir iş dünyasıyla inşa edilebileceğini söyledi. EGİAD’ın iş dünyası, üniversiteler, sivil toplum ve kamu yönetimi arasında köprü olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Genç istihdamı ve NEET gençler odağı

EGİAD’ın 2025 yılında genç istihdamı ve NEET gençler konusuna odaklandığını belirten Özhelvacı, bu sorunun yalnızca sosyal değil, bölgesel kalkınma açısından da stratejik bir başlık olduğunu ifade etti.

2026’ya girerken bu odağın daha ileri taşınacağını kaydeden Özhelvacı, “Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir – Üçüz Dönüşüm ile İşgücü Piyasasının Yeniden Tasarımı” başlıklı ilk raporla dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sosyal dönüşümün işgücü piyasasına etkilerinin ele alınacağını söyledi.

İkinci raporun ise “Bölgesel Ekonomik Güvenlik – Tedarik Zinciri Riskleri ve Dayanıklılık” başlığıyla hazırlanacağını aktaran Özhelvacı, küresel şoklar karşısında Ege sanayisinin dayanıklılığının analiz edileceğini ve KOBİ’lere yönelik uygulanabilir bir yol haritası sunulacağını ifade etti.