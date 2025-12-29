Son Mühür / Erkan Doğan - Buca’yı yine çöp dağları bekliyor! Buca Belediyesi ile anlaşamayan sendika bugün gece yarısından sonra çöp toplama hizmetini de durduracağını açıkladı.

Buca Belediyesi’nde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, Buca Belediyesi önünde toplanan işçilere seslendi. Belediye yönetimi ile bir anlaşma sağlayamadıklarını anlatan Yıldız, “Bu gece 12’den itibaren bu şehirde çöpü toplamayacağız” dedi. İşçinin alacaklarının hep ertelendiğini ifade eden Yıldız, “Maalesef işçinin alacağı hep ötelenmiş. ‘Yarın öderiz’ denmiş, ölme babam ölme, bekleyin ki o çarşamba gelsin. O yüzden duracak vakit yok. Alacaklar ödendiğinde bile biz tetikte olmaya devam edeceğiz. Müçadelemizi bir an bile olsun zaafiyete uğratmayacağız. Birbirinizi seviyorsanız, birbirinizi koruyabiliyorsanız işte o zaman kazanırsınız. Herkes şahsi menfaatleri, ikbali için davranlaya düşünürse mail gösterirse o zaman hepimiz kaybederiz arkadaşlar"

Buca Belediyesi işçisi yeni yıla umutsuz, boynu bükük giriyor

Yıldız, "Bul ülkede bir düzen var, onlarca fabrikada sendika ve işçiler grevde. Sendikamıza bağlı İstanbul’da da direnişlerimiz devam ediyor. Karnı aç olan işçinin üreteceği işten kimseye bir hayır gelmez. Ne yaparsanız yapın işçinin hakkını vereceksiniz. Yılbaşına çok az zaman kaldı. Bu şehirde herkes yeni yıla hazırlık yapıyor. Evine içecek alıyor, çocuğuna eşine hediye alıyor. Yeni yıla, boynu bükük, umutsuz kim girecek. Buca Belediyesi işçisi. Bu işçiyi gören var mı Bu kente yönetenlere başta olmak üzere kim olduğumuzu nasıl bir sınıfsal mücadele içinde olduğumuzu herkese ispatlayacağız" diye konuştu.

“Eylem yapıp maaş alıyoruz”

Başkan Yıldız konuşurken işçiler "İşçiler açken size huzur yok”, “Birleşe birleşe kazanacağız” “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” , “Buca işçisi direnişin simgesi” şeklinde sloganlar attı. “Eylem yapıp maaş alıyoruz” diyen Yıldız, “Maalesef bu hale geldi. Verdiğim mücadeleden her gün eylem yapmaktan da utanıyorum. Birileri artık görevini yapmalı. Her gün gelip bağıkrıp çağırmaktan mutlu değiliz. İşçinin alacağı bu kadar görmezden gelinmez” diye konuştu.