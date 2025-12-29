Son Mühür/Merve Turan- Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Genç KİTVAK iş birliğiyle onkoloji tedavisi gören çocuklar için anlamlı bir yeni yıl etkinliği düzenledi. Öğrencilerin hazırladığı sürprizler, renkli süslemeler ve samimi mesajlar, hastaneyi bir günlüğüne de olsa neşeyle doldurdu.

KİTVAK’ın gleneksel yeni yıl etkinliği

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VE ONKOLOJİ MERKEZİ KURMA VE GELİŞTİRME VAKFI (KİTVAK), her yıl olduğu gibi bu yıl da onkoloji hastası çocuklar ve aileleri için moral artırıcı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında çocuklar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarıyla birlikte yeni yılı sağlık ve mutluluk temennileriyle karşıladı.

Minik ellerden büyük yürekler

Ege Üniversitesi KİTVAK Tülay Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için düzenlenen etkinlikte, Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri de etkinliğe destek verdi. Öğrencilerin hazırladığı hediyeler ve dilekler, çocuklara “Yalnız değilsiniz” mesajını iletirken ailelerin de duygusal anlar yaşamasına vesile oldu.

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı A. İklil Ulueren, “Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe ulaşması için özverili çözüm ortaklarımız ve iyi yürekli bağışçılarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu etkinlik, sevgi, dayanışma ve umudun en güzel hediye olduğunu bir kez daha gösterdi. 2026 yılının tüm çocuklarımıza sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katkı sunanlar ve neşe dolu anlar

Genç KİTVAK Genel Koordinatörü Bilge Özgenoğlu, etkinliğe destek veren Bahçeşehir Koleji öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilere teşekkürlerini ileterek, sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutladı. Etkinlik boyunca palyaçolar ve animatörler çocuklara eşlik ederken, KİTVAK tarafından özenle seçilen yılbaşı hediyeleri dağıtıldı ve çocukların mutlulukları gözle görülür şekilde hissedildi.

Lezzetli bir final

Etkinlik, Sofra Grubu tarafından hazırlanan sağlıklı yılbaşı pastasıyla sona erdi. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı A. İklil Ulueren, özel hediyelere destek veren Bornova Bahçeşehir Koleji yetkililerine plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.