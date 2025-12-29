Son Mühür/ Beste Temel - Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi projesi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Sohbetleri’nin dördüncü etkinliği, Pasaport İskelesi’nde demirleyen Koca Piri Reis Gemisi’nde yapıldı. Programda “Mavi Miras ve Kızlan Osmanlı Batığı” başlığı ele alındı.

Etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, rektör yardımcıları, Genel Sekreter Vekili, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Deniz Bilimleri Enstitüsü 2026’da yeni bir seviyeye çıkacak”

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’ne yapılan yatırımlara dikkat çekti. Yılmaz, son dönemde gerçekleştirilen çalışmaların yalnızca başlangıç olduğunu belirterek, lisansüstü programların açılmasıyla birlikte enstitünün 2026 yılında çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağını ifade etti.

Bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının önemine değinen Yılmaz, Bilim Kafe Sohbetleri’nin yurttaşlara güncel konuları uzmanlarından dinleme imkânı sunduğunu vurguladı.

Türkiye’nin kazısı yapılan tek 17. yüzyıl Osmanlı batığı

Açış konuşmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, Kızlan Osmanlı Batığı üzerinden Türkiye’nin denizcilik tarihi ve su altı kültürel mirasına ilişkin yürütülen bilimsel çalışmaları aktardı.

Kızlan Osmanlı Batığı’nın, Türkiye’de kazısı yapılan tek 17. yüzyıl Osmanlı batığı olma özelliği taşıdığını belirten Özdaş, bu çalışmanın Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutan önemli bulgular sunduğunu kaydetti.

“Kazdıkça çok sayıda eser ortaya çıktı”

Kazı çalışmalarının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütüldüğünü aktaran Özdaş, üç ay süren yoğun bir saha çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başlangıçta sınırlı buluntu beklendiğini ancak kazı ilerledikçe çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Çalışmalarda kazan, kepçe, tabak, tarak ve tüfek gibi buluntulara ulaşıldığını söyleyen Özdaş, bunun askerî nitelikte bir mürettebatın varlığına işaret ettiğini dile getirdi. Ayrıca top temizleme aletleri, flüt, kurşun külçe, mühür, mum makası ve pipo gibi günlük yaşama dair eserlerin de bulunduğu aktarıldı.

Program belge takdimiyle tamamlandı

Yaklaşık altı saatlik su altı çalışmalarıyla yürütülen kazı sürecine ilişkin sunumun ardından program, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın Prof. Dr. Harun Özdaş’a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.