Son Mühür/ Seçil Ünlü - Foça Belediyesi ekipleri, mahallelerde yapılan saha tespitleri ve teknik incelemeler doğrultusunda altyapı, üstyapı, ulaşım ve kıyı alanlarında eş zamanlı çalışmalar yürüttü. Yıl boyunca planlı ve programlı uygulamalarla ilçenin farklı noktalarında iyileştirmeler yapıldı.

Ulaşım altyapısında yenileme

İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 10 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi yapıldı. Bozulan yollar yenilenerek yaya ve araç trafiği daha güvenli hale getirildi. Ayrıca farklı mahallelerde 1.000 metrekare asfalt tamiri gerçekleştirilerek yol kalitesi artırıldı.

Parklar ve yeşil alanlarda bakım

Park ve yeşil alanlarda bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları sürdürüldü. Çocuk oyun alanlarında yapılan onarım ve bakımlarla güvenli kullanım koşulları korundu, kamusal alanların düzenli ve kullanışlı olması sağlandı.

Yağmur suyu ve sel sonrası müdahaleler

Olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 3 yağmur suyu hattı ve 3 yağmur suyu kanalı inşa edildi. Yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından selden etkilenen bölgelerde belediye ekipleri sahada aktif görev aldı. Hasar gören altyapı unsurları, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yenilenerek sistemin sağlıklı şekilde işlemesi sağlandı.

Foça merkezde yeni iskele düzenlemesi

Foça merkezde yoğun kullanılan büyük platform iskelenin kaldırılmasının ardından kıyı alanında yeni bir iskele düzenlemesi yapıldı. Denize güvenli ve doğrudan erişim sağlayan küçük ölçekli iskeleler, alanın mevcut dokusuna uyum gözetilerek inşa edildi. Böylece kıyı kullanımının sürekliliği sağlandı.

Küçük Deniz sahiline yeni meydan

Küçük Deniz sahilinde yapılan düzenlemelerle kıyı hattı yeniden ele alındı ve vatandaşların bir araya gelebileceği yeni bir meydan alanı oluşturuldu. Sahil bölgesi, estetik ve kamusal kullanım açısından ilçeye kazandırıldı. Hizmet kapasitesini artırmak amacıyla belediye araç filosuna yeni iş makineleri ve hizmet araçları dahil edildi. Yeni araçlarla birlikte çöp toplama, çevre temizliği ve saha çalışmalarında daha hızlı ve verimli hizmet sunulması hedeflendi.

Sürdürülebilir ve yaşanabilir Foça hedefi

Foça Belediyesi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla doğal ve tarihi dokuya uyumlu, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent anlayışını güçlendirmeyi amaçladı. Önümüzdeki dönemde de altyapı, çevre düzenlemesi ve kamusal alanlara yönelik projelerin sürdürülmesi planlandı.

Başkan Fıçı: “Foça’yı geleceğe sağlam bir altyapıyla taşıyoruz”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, sahada tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, kıyı düzenlemelerinden çevre hizmetlerine kadar birçok alanda yoğun çalışma yürütüldüğünü belirtti. Selden etkilenen vatandaşların yanında olunduğunu vurgulayan Fıçı, Foça’yı daha güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.