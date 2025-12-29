Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin eğitim hayatını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kışlık giyim desteği sağlandı.

Yürütülen çalışma kapsamında 700 mont ve 700 bot olmak üzere toplam 1.400 kışlık giyim ürünü, okul müdürleri ve okul yöneticileri tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen öğrencilere teslim edildi.

Kış şartlarına karşı sosyal destek

Kemalpaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü yetkilileri, kış aylarında çocukların sağlıklarını koruyarak eğitimlerine kesintisiz devam edebilmelerinin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi amacıyla sosyal destek çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Belediye yetkilileri, eğitim çağındaki çocuklara yönelik desteklerin yalnızca kış dönemiyle sınırlı kalmadığını, yıl boyunca farklı sosyal projelerle devam edeceğini belirtti.

Başkan Türkmen: Çocuklarımızın üşümesine gönlümüz razı değil

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, kışlık giyim desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin her koşulda yanında olduklarını vurguladı. Başkan Türkmen, ekonomik koşulların aileler üzerindeki yükünü hafifletmeyi önemsediklerini belirterek, çocukların soğuk kış günlerinde üşümeden okullarına gidebilmelerinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Türkmen, eğitimden sosyal yaşama kadar çocukların hayatın her alanında desteklenmeye devam edileceğini, Kemalpaşa’da hiçbir çocuğun kendini yalnız hissetmemesi için dayanışma ve paylaşma anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.