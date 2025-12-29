Son Mühür / Osman Günden - CHP lideri Özgür Özel, Buca Kırıklar Cezaevi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"14 yıl daha iktidar oldular değişen hiçbir şey yok!"

Ziyaret kapsamında konuşan Özel, "4 arkadaşımızı ziyaret ettik. Mehmet Murat Çalık, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer ve Mehmet Ali Çalışkan'ı ziyaret ettim. Mehmet Murat Çalık'tan bir kötü haber alacak mıyız almayacak mıyız diye bekliyoruz. 10 ay oldu. Mehmet Murat Çalık'la ilgili iddianameye baktığınızda ceza alabileceği hiçbir şey yok. Resmen adalet dağıtmak yerine rejim muhafızlığı yapıp iddiayla infazı aynı anda gerçekleştiriyorlar. 14 yıl daha iktidar oldular değişen hiçbir şey yok." dedi.

"Ortaya çıkan mağduriyetler hızla giderilecek!"

Kooperatif uygulaması hakkında da konuşan Özel, "Sayın Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya ifade verecekler. Herkesin tahliye beklediği bir süreç içerisindeyiz. 5 Ocak gününde herkesin serbest kalması beklenirken, İzBB Ve İZBETON üzerine yürütülen soruşturma değil kooperatif üzerinden yürütülen soruşturmadan ifadeye çağrıldılar. Umarız ki 5 Ocak'taki bir tahliyeyi yedeklemek üzere bir tutuklama işine kimse yeltenmez. Tunç Soyer ve Kaya'nın tutuklu olduğu dosya İzBB kooperatif yöntemiyle kentsel dönüşümcülük yapar mı yapmaz mı araştırıldığı dosya. Bugün soruşturması yapılan kooperatif en ileri durumda olan kooperatif. Kötü durumdaki kooperatiflerle ilgili de tarih kondu. 2027 Şubat'ın sonunda evler teslim edilecek. Kötü niyet diyemeyiz ama mağdur olduk diyorlar. AK parti kooperatifçilik suçtur diyor biz değildir diyoruz. Bu iyi belediyecilik uygulamasıdır. AK Parti müteahhitli sistemi savunuyor. Tayyip Bey TOKİ sistemimize karşı alternatif sistem geliştirmeye kalktılar diyor. Ortaya çıkan mağduriyetler hızla giderilecek.

Şenol Aslanoğlu serbest kalmıştı. Aylarca tuttular, ev hapsi koydular kaçmadı. Hangi arkadaşımız kaçtı. Herkes için adalet ve tutuksuz yargılama bekliyoruz. Mehmet Ali Çalışkan'ı da ziyaret ettim İddianame var mı yok." ifadelerini kullandı.