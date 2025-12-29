Son Mühür- Yalova’da sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı.

Operasyonda 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Çatışmanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Operasyon sırasında silahlı çatışma yaşandı

DEAŞ şüphelilerinin bulunduğu adrese gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların polise silahla karşılık vermesi üzerine sıcak çatışma yaşanmıştı.

Çevrede yaşayan vatandaşların güvenliği için bölge kontrol altına alınırken, çok sayıda özel harekat ve destek birimi adrese sevk edilişti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada çatışmada 6 DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, saldırıda 3 polis memurunun şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin ise yaralandığını belirtti. Bakan Yerlikaya ayrıca, etkisiz hale getirilen teröristlerin Türk vatandaşı olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Tunç: "Soruşturma çok yönlü yürütülüyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli sürece ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, operasyon kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Cemil Tugay’dan başsağlığı mesajı

Yaşanan saldırının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Tugay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; yaralı olan emniyet güçlerimize acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük, milletimizin başı sağ olsun.”