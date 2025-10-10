Son Mühür - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 Türk vatandaşının, bugün öğleden sonra Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Özel uçak seferiyle tahliye

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’ndaki 18 vatandaşımız, düzenlenen özel uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize dönüş yapacak. Aynı sefer kapsamında 21 farklı ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in müdahalesi

Geçtiğimiz hafta İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu gemilerine müdahale etmiş, aralarında Türkiye’den de aktivistlerin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.