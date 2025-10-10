Sakarya’nın Akyazı ilçesi, öğle saatlerinde meydana gelen elim bir trafik kazası haberiyle sarsıldı. Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Vakıf Mahallesi mevkiinde bulunan üst geçitte, seyir halinde olan sivil bir jandarma aracı ile bir otomobil çarpıştı. Saat 12.00 sularında gerçekleşen kazada, göreve gitmekte olan jandarma personellerinin bulunduğu araç ile diğer otomobil kafa kafaya çarpışarak adeta hurdaya döndü. Bu feci çarpışma sonucunda, maalesef iki jandarma personeli şehit olurken, diğer araçtaki ikisi de yaralandı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Kaza incelemesi sürüyor

Feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracında bulunan iki personelin yaşamını yitirdiği tespit edildi ve üzüntüyle şehadetleri kesinleşti. Kazada hasar gören diğer araç olan 54 ABC 591 plakalı otomobilde bulunan, ismi açıklanmayan iki sivil vatandaş ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, her iki yaralı da olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hızla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden kaza ile ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

Kaza, bölge trafiğini olumsuz etkilerken, güvenlik güçleri üst geçit ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ve trafik ekipleri, kazanın nedenlerini ve oluş şeklini detaylı olarak ortaya çıkarmak amacıyla olay yerinde titiz bir inceleme başlattı. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Yaşanan bu elim olay, hem jandarma teşkilatını hem de bölge halkını derinden üzerken, şehit olan personellerin kimlik tespit ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında kazanın kesin sebebi teknik raporlarla belirlenecek.