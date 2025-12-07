Son Mühür- CHP'de girdiği dört kurultaydan da zaferle çıkmayı başaran Özgür Özel, 80 kişiye çıkarttığı PM'den yeni A Takımı'nı oluşturdu.

Parti içi iktidar savaşında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Ekrem İmamoğlu'nun parti yönetimindeki gücüne yönelik eleştirileri altında, yeni MYK'nın da İmamoğlu'na yakın isimlerden oluştuğu görüldü.



Kimler görev yapacak?



Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Yerel Yönetimler: Gökhan Zeybek

Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

Seçim İşleri: Gül Çiftçi

Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre



Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler kim?



Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem muhasebecisi olarak görev yapan Özgür Karabat bu dönemde de partinin kasasından sorumlu isim olacak.

Gelecek Partisi sözcülüğü görevinden ayrılarak İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev yapan en son Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nde görevlendirilen Serkan Özcan yeni dönemde Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak hizmet verecek.

Böke de istemişti ama...



Parti sözcülüğü görevi için Selin Sayek Böke'nin arzusuna set çeken İmamoğlu'nun bu görev için tercihi yine kendisine çok yakın bir isim olan Zeynel Emre olduğu görüldü.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunu koruyan Gökan Zeybek ve Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Deniz Yavuzyılmaz da partide İmamoğlu'na yakın isimler olarak biliniyor.



İzmir'den MYK'ya giren isimler arasında yer alan ekonomist Güldem Atabay da Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler arasında sayılıyor.

İlk seçimde İzmir 1.Bölge 1. Sıra...



Atabay'ı PM listesine yazdıran ismin İmamoğlu olduğu, yapılacak ilk seçimde İzmir 1.Bölge 1. Sıra milletvekilliği adaylığının da şimdiden Atabay'a tahsis edildiği konuşuluyor.

Bir dönem İmamoğlu'nun avukatı olarak görev yapan Turan Taşkın Özer de bir kez daha Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Haklarında fezleke var...



Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdiği 38.Olağan kurultaya şaibe karıştırdıkları gerekçesiyle haklarında fezleke hazırlanan üç milletvekiline MYK'da görev verdi.

Özgür Özel'le birlikte haklarında fezleke hazırlanan Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat yeni MYK'da görev alan isimler oldu.

YDK Başkanlığına yeniden seçilen Turan Taşkın Özer hakkında da 38.Olağan kurultayla ilgili şaibe iddiaları nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.



İzmir kan kaybetti...



Yeni dönemde İzmir siyaseti MYK'da kağıt üstünde temsil edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Son dönemde İzmir siyasetinin ağır topları olarak öne çıkan Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın dışarıda kaldığı MYK'da İzmir'i, Yankı Bağcıoğlu, Gökçe Gökçen ve Güldem Atabay temsil edecek. Üç ismin de İzmir siyasetiyle köklü bir bağının olmaması yeni döneme ilişkin dengelerin nasıl oluşacağı sorusunu da beraberinde getirdi.