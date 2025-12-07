Rusya-Ukrayna Savaşı’nın üçüncü yılına yaklaşılırken Avrupa’da diplomasi trafiği yeniden hız kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaşın seyri ve devam eden müzakere süreçlerini değerlendirmek amacıyla 8 Aralık Pazartesi günü Londra’ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Macron: “Ukrayna sarsılmaz desteğimize güvenebilir”

Macron, ziyaret programını sosyal medya hesabından duyurarak Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik desteğini yineledi.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ukrayna sarsılmaz desteğimize güvenebilir. Gönüllü Koalisyonu'nun bir parçası olarak tüm çabalarımızın amacı budur. ABD ile birlikte Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlama çalışmalarını sürdüreceğiz; çünkü kalıcı barış ancak bununla mümkündür.”

Londra’da üç kritik zirve

Macron'un Londra temaslarında üç önemli görüşme bulunuyor:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Bu görüşmelerde savaşın sahadaki durumu, ABD arabuluculuğunda süren diplomatik girişimler ve Ukrayna’nın gelecek dönemde ihtiyaç duyduğu güvenlik mimarisi ele alınacak.

“Avrupa’nın güvenliği tehlikede”

Macron, açıklamasında Ukrayna’daki savaşın yalnızca Kiev yönetimini değil tüm Avrupa’yı ilgilendirdiğini belirtti:

“Ukrayna’da söz konusu olan sadece o ülkenin değil, Avrupa’nın tamamının güvenliğidir.”

Fransız lider, Rusya’nın barış arayışı içinde olmadığını ve saldırgan tutumuna devam ettiğini söyleyerek şu mesajı verdi:

“Rusya, şiddeti tırmandıran bir yaklaşımın içinde sıkışmış durumda. Bu nedenle üzerindeki baskıyı sürdürmeli ve barışı kabul etmeye zorlamalıyız.”

ABD ve Avrupa arasında güvenlik garantisi çalışmaları

Macron’un ifade ettiği güvenlik garantileri, Ukrayna’nın savaş sonrası güvenlik mimarisinde kritik başlıklar arasında yer alıyor.

ABD ile koordineli yürütülen bu çalışmalar, Avrupa’nın uzun vadeli stratejisinde de belirleyici olacak.