Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı nedeniyle tutuklu yargılanan Selçuk Tengioğlu’nun davasının dördüncü duruşması İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Önceki celselerde Çorlu Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla bağlanan Tengioğlu, bu kez fiziken Çağlayan’daki mahkeme salonuna getirildi.

“Tahliyemi istiyorum, çok mağdurum”

Sanık Selçuk Tengioğlu, geçtiğimiz duruşmalarda yaptığı savunmada “Çok mağdurum, çok acı çekiyorum. Tahliyemi istiyorum” sözleriyle mahkemeden serbest bırakılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti, sanığın savunmalarını ve dosyaya giren raporları değerlendirerek kararını açıkladı.

1 yıl hapis cezası ve tahliye kararı

Mahkeme, Tengioğlu’na “kasten basit yaralama” suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Ceza ile birlikte tahliye edilmesine karar verildi. Böylece yaklaşık dört aydır tutuklu bulunan Tengioğlu, duruşmanın ardından serbest kalacak.

Adli tıp raporu dosyaya girdi

Önceki celsede mahkemenin talebiyle hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu da duruşmada incelendi. Raporda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı saldırının hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olmadığı ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde bir etki oluşturduğu belirtildi. Raporda ayrıca, herhangi bir ek muayene yapılması halinde yeni değerlendirme yapılabileceği kaydedildi.

“Huzurunuza çıkmak benim için şereftir”

Duruşmaya ilk kez bizzat katılan Tengioğlu, mahkeme heyetine hitaben “Sizlerin huzuruna çıkmak benim için bir şereftir” dedi.

SEGBİS ile bağlandığı önceki duruşmaların aksine, Çağlayan Adliyesi’nde savunma yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Selçuk Tengioğlu, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinden çıktığı sırada CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Olay büyük yankı uyandırırken, Tengioğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.