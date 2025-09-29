Online şikayet platformu Şikayetvar'ın yayınladığı son veriler, dava ve icra tebligatı temalı SMS dolandırıcılığının ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne serdi. 2025 yılının ilk dokuz ayında bu tür dolandırıcılıklara dair kaydedilen şikayet sayısı 8 bin 798'e fırlarken, artış oranı yıllık bazda %929 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Platform verilerine göre, 2023 yılında yalnızca 75 olan şikayet sayısı, 2024'te 855'e yükselmişti. 2025 yılı içinde ise şikayetlerin en keskin artışı, yaz aylarında yaşandı; Haziran'da 886 olan şikayet sayısı, Temmuz'da %57'lik artışla bin 388'e çıktı. Bu durum, siber suçluların hukuki dil kullanarak vatandaşları nasıl mağdur ettiğini gösteriyor.

Hukuki baskı ve tehdit senaryoları

Dolandırıcılar, genellikle 'icra başlatılacaktır' veya 'arabuluculuk dosyanızın son günü' gibi resmiyet içeren, kaygı uyandıran ifadelerle kısa mesajlar gönderiyor. Vatandaşlardan bu mesajlarda verilen şüpheli telefon numaralarını aramaları veya bilinmeyen linklere tıklamaları isteniyor. Şikayetlere yansıyan yaygın senaryolar arasında ise hiç sipariş edilmemiş ürünler nedeniyle 10 bin TL'yi aşan hayali borç iddiaları bulunuyor. Dolandırıcılar, kurbanları hızlıca ödeme yapmaya zorlamak için '2 bin 800 TL öderseniz dosya kapanır' gibi indirim baskıları uyguluyor ve telefonda tehditkar, kaba bir üslup kullanmaktan çekinmiyor.

Mağdurların yaşadığı dramlar

Şikayetvar'a ulaşan kullanıcı bildirimleri, dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin ne denli profesyonel ve psikolojik baskı içerdiğini kanıtlıyor. Mağdurlardan biri, kendini avukat K. Ö. olarak tanıtan bir kişi tarafından telefon ve WhatsApp üzerinden defalarca aranıp tehdit edildiğini belirtti. Söz konusu kişinin, hayali bir iddia ile kendisinden farklı zamanlarda 12 bin TL, 20 bin TL ve 45 bin TL gibi tutarlar talep ettiğini ve toplamda 45 bin TL'yi mobil bankacılıkla göndermek zorunda kaldığını ifade etti. Dolandırıcı, "5-7 yıl arası hapis yatarsın, sicilin kirlenmesin" gibi ağır tehditler ve hatta Cumhuriyet Başsavcısı F. E. adına düzenlenmiş sahte belgeler kullanarak kurbanı köşeye sıkıştırmıştır.

Bir başka mağdur ise, Av. F. A. adını kullanan bir numaradan, faiz indirimiyle ödeme yapması gerektiği yönünde sürekli mesaj aldığını aktardı. Bu numarayı aradığında karşılaştığı kaba ve tehditkâr üslubun kendisini şoke ettiğini belirten mağdur, hiçbir resmi belge ya da tebligat gelmemesine rağmen "İcra gelince görürsün gününü" gibi hakaretlerle karşılaştığını bildirdi. Ayrıca, kırışıklık kremi gibi sipariş edilmediği iddia edilen bir ürün üzerinden 12 bin TL borç çıkarılıp, "2 bin 800 TL öderseniz dosya kapanır" baskısıyla karşılaşan başka bir şikayet de, dolandırıcıların ne denli çeşitli senaryolar kullandığını gösteriyor. Uzmanlar, hukuki tebligatların yalnızca UYAP, PTT veya e-Devlet üzerinden yapıldığı gerçeği ile bu tür yanıltıcı SMS'lere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.