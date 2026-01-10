Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 81 il başkanıyla kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık yedi saat süren buluşmada seçim süreci, örgüt çalışmaları ve saha planlamaları ele alındı. Toplantıda Özel, il başkanlarına “yarın seçim varmış gibi çalışacağız” talimatını verdi.

Yerel odaklı siyaset vurgusu

Toplantının ana gündemini yerel odaklı siyaset anlayışı oluşturdu. İl başkanlarından, mahalle ve sokak düzeyinde daha güçlü örgütlenme çalışmaları yürütmeleri istendi. Özel, partinin saha performansının artırılması, yurttaşla doğrudan temasın güçlendirilmesi ve yerel sorunların merkeze alınması gerektiğini ifade etti.

Seçim hazırlıkları masaya yatırıldı

Buluşmada sandık güvenliği, miting ve saha planlamaları, parti politikalarının anlatımı ve örgüt yapısının güçlendirilmesine yönelik başlıklar görüşüldü. Özel’in toplantıda, seçim sürecine hazırlığın bugünden başlatılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Örgüte kapsamlı çalışma talimatı

Toplantının sonunda il başkanlarına sahada daha görünür olunması, yurttaş temasının artırılması ve parti örgütünün seçim sürecine hazır hale getirilmesi yönünde kapsamlı çalışma talimatı verildi.