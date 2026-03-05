Son Mühür- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından İran balistik füze ve insansız hava araçlarıyla misillemede bulunmaya devam ediyor.

İran'ın hedefleri arasında bulunan İsrail'de yaşananları yerinde görmek isteyen Türk gazetecilerinin üst üste gözaltına alındığı haberleri gelmişti.

İki günde 4 Türk gazeteci...



Önce, savaşın üçüncü gününde CNN Türk ekibinden Muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de canlı yayın sırasında, savaşın dördüncü gününde de En Son Haber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve yazar Adem Metan İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'nin tepkilerinin ardından gazeteciler serbest bırakıldı.

Haber yapın, haber olmayın...



Ancak, savaş izlenimlerini aktarmak için giden gazetecilerin kendilerinin haber olmasına deneyimli savaş muhabiri Enes Canlı'dan mesleki bir hatırlatma geldi.

''Savaş bölgesine giden Türk meslektaşlara bir not:

Gazetecinin amacı haber yapmaktır, haber olmak değil. Sen başına gelenleri değil, gittiğin yerdeki durumu aktarmak için oradasın'' diyen Enes Canlı,

''Gittiğin yer bir savaş bölgesi, Sheraton'a gelmiyorsun, kimse seni sıcak havluyla karşılayıp bavullarını taşımaz, gördüğün kötü muamele, eğer ki saldırı niteliği taşmıyorsa; haber değeri taşımaz'' uyarısında bulundu.



Filistinli gazeteciler ne yapsın?



''İsrail'de asker, polis, sivil, yerleşimcinin tacizi, provokasyonu, kötü muamelesi buna karşı direniş, gazetecilik cesareti denen mefhumların asıl örneğini Filistinli haberciler, Türk pasaportunun imtiyazı olmadan sergiliyor.'' vurgusunda bulunan Canlı,

''Filistinli gazeteciler de kendi başına gelenleri değil soydaşlarının yaşadıklarını dünyaya aktarıyor. Gazetecilik de budur zaten.

İsrail Gazze'ye saldırısında bugüne kadar 250'den fazla Filistinli meslektaşımızı, ailelerini; bazılarını da dünyanın gözü önünde öldürdü. Bu cümleyi defalarca oku, görevi için yaşamını verenleri, ailelerini kaybedenleri düşün, yaşadıklarına bak, sonra hikayeni öyle anlat'' hatırlatmasında bulundu.

