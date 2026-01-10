Son Mühür - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Denizli mitingine katılım çağrısı yaptı. Mücadelenin sokak sokak ve meydan meydan büyütüldüğünü vurgulayan Özel, Denizli buluşmasının partisinin 80’inci eylemi olacağını açıkladı.

“Bu meydanlar milletin”

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu meydanlar milletin meydanıdır. Mücadelemizi sokak sokak, meydan meydan büyüttük. Yarın 80. eylemimizde Denizli’deyiz.

Türkiye 25,1 milyon imzayla seçim isterken artık kimse sandıktan kaçamaz. Biz buradayız, meydanlardayız. Seçime cesareti olan çıksın karşımıza.”

Mitingin adresi ve saati açıklandı

Özgür Özel’in çağrısını yaptığı mitingin, 11 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, Evora yanında düzenleneceği bildirildi.