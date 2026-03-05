Son Mühür - Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Nahçıvan Havalimanı, İran’a ait kamikaze tipi bir insansız hava aracının saldırısına hedef oldu. Aynı saldırı sırasında bir başka İHA’nın da Şekerabad köyünde bir okul binasının yakınına düştüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, insansız hava araçlarının teknik özellikleri ile saldırının ayrıntılarının incelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır"

''"Komşu ülkelerimizi hedef almıyoruz''

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gharibabadi, Azerbaycan’a düşen dronlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Komşu ülkelerimizi hedef almıyoruz; İran Azerbaycan'ı vurmadı. İran'ın politikası sadece bölgedek aktif olan ve sivilleri vurmak için kullanılan düşman üslerinin vurulması yönünde."ifadelerini kullandı.