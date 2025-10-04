CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yaptığı paylaşımda parti genel merkezindeki Zafer ve Mayıs'ın fotoğraflarını paylaşarak “Bu dünyada kötülüğün hiçbir yeri yok” mesajı verdi.

Özgür Özel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP Genel Merkezindeki kedi ve köpeklerin fotoğraflarını paylaşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Zafer ve Mayıs... Genel Merkezimizdeki can dostlarımızın gözündeki o saf sevgi bana hep aynı şeyi hatırlatıyor. Bu dünyada kötülüğün hiçbir yeri yok. Tüm canların yaşam hakkına saygılı, daha adil, daha merhametli bir dünya kurmak insanlığın elinde! #4EkimDünyaHayvanlarıKorumaGünü.”