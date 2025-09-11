Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 15 Eylül’de görülecek “Kurultay davası” öncesinde gözler partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmişken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özel, kayyum kararına, kurultay davasına ve iktidarın muhalefete yönelik baskılarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

“Bu CHP’nin iç kavgası değil, AK Parti operasyonu”

Medyascope’a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına sert tepki gösterdi.

Özel, sürecin “parti içi kavga” gibi yansıtılmasına karşı çıkarak, “Bu CHP'nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu” dedi.

Ankara’daki mahkemenin İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasına yönelik davayı reddettiğini hatırlatan Özel, “İstanbul Kongresi iptal edilemez. Mahkeme bunu esastan reddetti. Bu karar, İstanbul’daki tedbir kararını da hükümsüz kılar” ifadelerini kullandı.

“CHP bir bütün halinde kayyuma karşı durdu”

Özel, Kadıköy’de yapılan mitinge de dikkat çekti. “Sadece değişimciler değil, ‘değişim vakti değil’ diyenler de oradaydı” diyen Özel, CHP’nin kayyum uygulamasına karşı bir bütün halinde durduğunu söyledi.

“Majestelerinin muhalefeti olmayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti yönlendirme çabalarını eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Basmışsın bir siyasi partinin gırtlağına, nefes alamaz hale getirmeye çalışıyorsun. Buna rağmen toplumun yüzde 75’i inanmıyor bu yaptıklarına. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum.

Maaşını al, Ankara’da otur, arada bir Anıtkabir’e çelenk koy gel… Bu iktidar böyle değişmez. Nasıl değişeceğini biliyorum ve onu uyguladığım için saldırıya uğruyorum.”

Medya baskısına sert sözler

Özel, medyaya yönelik baskıları da gündeme taşıdı. “Gazetelere, televizyonlara çöküyorsun, muhalif medyayı RTÜK’le susturuyorsun.

Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum” diyerek iktidarın basın üzerindeki denetimini eleştirdi.

Kurultay davası: “CHP aleyhine karar beklemiyorum”

15 Eylül’de görülecek kurultay davasına ilişkin soruya yanıt veren Özel, “Hele hele bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’na çağrı: “En önemli güvence kendisi”

Açıklamalarında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrı yapan Özel, “CHP'nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir. CHP'nin de kayyumlarla yönetilemeyeceğini açıklamalı” ifadelerini kullandı.